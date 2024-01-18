Татаркина Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаркина Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.2006

Дочь: Татаркина Алина Денисовна

Отец ребёнка: Татаркин Денис Александрович

Рождение ребёнка
27.05.2008

Сын: Татаркин Даниил Денисович

Отец ребёнка: Татаркин Денис Александрович

Рождение ребёнка
02.10.2017

Дочь: Татаркина Полина Денисовна

Отец ребёнка: Татаркин Денис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаркин Денис Александрович

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