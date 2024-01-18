Татаркина Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.2006
Дочь: Татаркина Алина Денисовна
Отец ребёнка: Татаркин Денис Александрович
Рождение ребёнка
27.05.2008
Сын: Татаркин Даниил Денисович
Отец ребёнка: Татаркин Денис Александрович
Рождение ребёнка
02.10.2017
Дочь: Татаркина Полина Денисовна
Отец ребёнка: Татаркин Денис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно