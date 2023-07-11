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Кострова Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: Анна Терентьевна

Бракосочетание
02.02.1875

Муж: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.03.1876

Дочь: Шевалдина Марья Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.04.1879

Сын: Костров Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.11.1880

Дочь: Пальчикова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.03.1883

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.05.1885

Сын: Костров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.06.1886

Дочь: Сеткина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.11.1888

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Рождение ребёнка
08.01.1891

Сын: Костров Павел Иванович

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1893

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.07.1897

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Костров Василий Иванович

Отец ребёнка: Костров Иван Петрович

Горки, Островский район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Островский район, Костромская область
д. Горки Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно