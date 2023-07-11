Кострова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: Анна Терентьевна
Бракосочетание
02.02.1875
Рождение ребёнка
24.03.1876
Дочь: Шевалдина Марья Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1879
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1880
Дочь: Пальчикова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1883
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.05.1885
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1886
Дочь: Сеткина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1888
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1891
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1893
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1897
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1899
Отец ребёнка: Костров Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
д. Горки Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно