Казьмин Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.04.1941
Дата смерти?.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
?.08.1998