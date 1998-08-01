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Казьмин Юрий Иванович

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

12.04.1941

Дата смерти

?.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
30.04.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
?.08.1998