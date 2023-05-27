Варвара Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сидор Максимович

Отец ребёнка: Максим Мартынович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Лука Максимович

Отец ребёнка: Максим Мартынович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Мартынович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Максим Мартынович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Максимович

Отец ребёнка: Максим Мартынович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Максим Мартынович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Мартынович

Смерть
Неизвестно