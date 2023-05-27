Варвара Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сидор Максимович
Отец ребёнка: Максим Мартынович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лука Максимович
Отец ребёнка: Максим Мартынович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Мартынович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Максим Мартынович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Максимович
Отец ребёнка: Максим Мартынович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Максим Мартынович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Мартынович
Смерть
Неизвестно