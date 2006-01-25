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Игнатов Даниил Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2006

Отец: Игнатов Валерий Александрович

Мать: Игнатова Анастасия Петровна

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