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Игнатов Даниил Валерьевич
Игнатов Даниил Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.2006
Пол
Мужской
Отец
Игнатов Валерий Александрович
1981 г.р.
Мать
Игнатова (Косова) Анастасия Петровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2006
Отец:
Игнатов Валерий Александрович
Мать:
Игнатова Анастасия Петровна
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