Саидмурод — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаидмурод

Саидмурод

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Абдулло

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Саидов Сулаймон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саидов Хамрокул

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саидов Субхон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саидова Музаффар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саидова Норим

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close