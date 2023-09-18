Саидмурод
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Абдулло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Саидов Сулаймон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саидов Хамрокул
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саидов Субхон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саидова Музаффар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саидова Норим
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1932