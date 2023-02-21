Кожемякова Евдокия Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякова Евдокия Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожемяков Григорий

Мать: Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова София

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудников Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудников Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно