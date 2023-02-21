Кожемякова Евдокия Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кожемяков Григорий
Мать: Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова София
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прудников Федор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прудников Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно