Савин Валерий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Валерий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1943

Дата смерти

16.12.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1943

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.2018
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