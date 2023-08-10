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Бадмацыренов Владимир Михайлович
Бадмацыренов Владимир Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.1992
Пол
Мужской
Отец
Бадмацыренов Михаил Гармадоржиевич
1953 г.р.
Мать
Дандарова Дарима Чойжинимаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1992
Отец:
Бадмацыренов Михаил Гармадоржиевич
Мать:
Дандарова Дарима Чойжинимаевна
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