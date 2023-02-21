Шипицына Мария Ильинична
Место рожденияд. Ильина Карташевской вол Тобольской губ
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ильина Карташевской вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Шипицын Петр Васильевич
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно