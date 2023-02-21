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Шипицына Мария Ильинична

Место рождения

д. Ильина Карташевской вол Тобольской губ

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ильина Карташевской вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Шипицын Петр Васильевич

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно