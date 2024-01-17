Дарья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Петр Симеонович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яким Петрович
Отец ребёнка: Петр Симеонович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Петр Симеонович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Петр Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Симеонович
Смерть
Неизвестно