Дарья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Савельевна

Дарья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Петр Симеонович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Яким Петрович

Отец ребёнка: Петр Симеонович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Петр Симеонович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Петр Симеонович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Симеонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close