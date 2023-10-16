Шевелев Николай Иванович
Место рожденияТверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Дата рождения24.11.1907
Дата смерти29.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
08.11.1932
Сын: Шевелев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шевелева Елена Семёновна
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
28.05.1939
Сын: Шевелев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Шевелева Елена Семёновна
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелева Елена Семёновна
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
29.04.1959
Причина смерти: Гипертоническая болезнь.