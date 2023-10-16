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Шевелев Николай Иванович

Место рождения

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево

Дата рождения

24.11.1907

Дата смерти

29.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907

Отец: Шевелев Иван Александрович

Мать: Шевелева Пелагия Матвеевна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
08.11.1932

Сын: Шевелев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шевелева Елена Семёновна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Рождение ребёнка
28.05.1939

Сын: Шевелев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Шевелева Елена Семёновна

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Елена Семёновна

Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
29.04.1959
Причина смерти: Гипертоническая болезнь.
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