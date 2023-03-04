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Горячевская Агния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Манефа Ивановна

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Горячевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячевский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно