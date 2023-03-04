Горячевская Агния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Манефа Ивановна
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1907
Сын: Горячевский Иван Иванович
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно