Ковальчук Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1800
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800
Отец: Ковальчук Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1828
Сын: Ковальчук Захарий Яковлев
Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
01.01.1830
Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ковальчук Кондрат Яковлев
Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ковальчук Леонтий Яковлев
Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова