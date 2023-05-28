Ковальчук Яков Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Яков Васильев

Ковальчук Яков Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1800

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800

Отец: Ковальчук Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1828

Сын: Ковальчук Захарий Яковлев

Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
01.01.1830

Сын: Ковальчук Феодор Яковлев

Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ковальчук Иосиф Яковлев

Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ковальчук Карп Яковлев

Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ковальчук Кондрат Яковлев

Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ковальчук Леонтий Яковлев

Мать ребёнка: Ковальчук Ульяна Семенова