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Сологубов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1992

Сын: Сологубов Роман Александрович

Мать ребёнка: Лавринюк Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.12.2003

Сын: Сологубов Максим Александрович

Мать ребёнка: Лавринюк Елена Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавринюк Елена Леонтьевна