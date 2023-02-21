Сологубов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1992
Сын: Сологубов Роман Александрович
Мать ребёнка: Лавринюк Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.12.2003
Сын: Сологубов Максим Александрович
Мать ребёнка: Лавринюк Елена Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно