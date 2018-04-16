Скачкова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачкова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1936

Дата смерти

16.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1936

Отец: Николай

Мать: Чекасина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1960

Сын: Скачков Виктор Борисович

Отец ребёнка: Скачков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скачкова Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Скачков Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скачков Борис

Смерть
16.04.2018