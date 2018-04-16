Скачкова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1936
Дата смерти16.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1936
Отец: Николай
Мать: Чекасина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1960
Отец ребёнка: Скачков Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скачкова Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Скачков Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скачков Борис
Смерть
16.04.2018