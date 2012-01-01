Нежников Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нежников Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1957

Дата смерти

01.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.2012