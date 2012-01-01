Нежников Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1957
Дата смерти01.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2012