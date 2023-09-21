Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Радион Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Муллина Лукерья Радионовна

Отец ребёнка: Муллин Радион Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1857

Дочь: Муллина Елена Радионовна

Отец ребёнка: Муллин Радион Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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