Никифор Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1684 г.р.
1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Ирина Григорьевна

Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно