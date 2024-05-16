Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна 28.05.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна

Место рождения

Темир, Темирский район, Актюбинская область

Дата рождения

28.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958

Отец: Никифоров Константин

Мать: Никифорова (Лаптиева) Мария

Темир, Темирский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Виктор Павлович

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.09.1976

Дочь: Позднякова Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Поздняков Виктор Павлович

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1983

Дочь: Позднякова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Поздняков Виктор Павлович

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.01.1985

Сын: Поздняков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Поздняков Виктор Павлович

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

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