Позднякова (Никифорова) Ольга Константиновна
Место рождения
Дата рождения28.05.1958
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958
Отец: Никифоров Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1976
Дочь: Позднякова Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Поздняков Виктор Павлович
Рождение ребёнка
18.12.1983
Дочь: Позднякова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Поздняков Виктор Павлович
Рождение ребёнка
15.01.1985
Сын: Поздняков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Поздняков Виктор Павлович