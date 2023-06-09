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Корней Елисеев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Елисей Софонов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Тимофей Корнеев

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Алисин Дмитрий(1) Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Епифан Корнеев

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Алисин Пётр Корнилиев

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Алисин Дмитрий(2) Корнеев

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Прасковья Корнеева

Мать ребёнка: Матрёна Яковлева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Яковлева

Смерть
Неизвестно