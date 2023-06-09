Корней Елисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Елисей Софонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Тимофей Корнеев
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Алисин Дмитрий(1) Корнеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Епифан Корнеев
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Алисин Дмитрий(2) Корнеев
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Прасковья Корнеева
Мать ребёнка: Матрёна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Яковлева
Смерть
Неизвестно