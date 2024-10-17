Павлова (Коршакова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Коршакова) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Коршаков Павел

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Жуково, Нушпольская волость, Александровский уезд
Место жительства
Неизвестно
Жеребцово, Талдомский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Павлов Василий Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Православные, первым браком. По жениху: Личный почетный гражданин Василий Григорьев Бугайский и Тверской губернии, Королевского уезда Ильинской волости деревни Слободкин кр-н Сергей Дмитриев Громов. П... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1903 ст.

Дочь: (Павлова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.06.1906 ст.

Дочь: (Павлова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.

Дочь: (Павлова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.07.1910 ст.

Дочь: (Павлова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1912 ст.

Дочь: (Павлова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.

Сын: Павлов Василий Василий

Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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