Павлова (Коршакова) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: Коршаков Павел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Жуково, Нушпольская волость, Александровский уезд
Место жительства
Неизвестно
Жеребцово, Талдомский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Православные, первым браком. По жениху: Личный почетный гражданин Василий Григорьев Бугайский и Тверской губернии, Королевского уезда Ильинской волости деревни Слободкин кр-н Сергей Дмитриев Громов. П... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1903 ст.
Дочь: (Павлова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Рождение ребёнка
06.06.1906 ст.
Дочь: (Павлова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.
Дочь: (Павлова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Рождение ребёнка
26.07.1910 ст.
Дочь: (Павлова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Рождение ребёнка
18.06.1912 ст.
Дочь: (Павлова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.
Отец ребёнка: Павлов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно