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Самойлова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1939

Дата смерти

07.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1939

Отец: Самойлов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1969

Дочь: Гаврилюк Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Гаврилюк Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилюк Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Гаврилюк Николай Тихонович

Смерть
07.03.2022