Самойлова Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1939
Дата смерти07.03.2022
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1939
Отец: Самойлов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1969
Дочь: Гаврилюк Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гаврилюк Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилюк Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Гаврилюк Николай Тихонович
Смерть
07.03.2022