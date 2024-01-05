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Селиванова Светлана Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1975

Дочь: Селиванова Анна Валериевна

Отец ребёнка: Селиванов Валерий Викторович

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
20.01.1979

Сын: Селиванов Алексей Валериевич

Отец ребёнка: Селиванов Валерий Викторович

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Валерий Викторович

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