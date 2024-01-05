Селиванова Светлана Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1975
Дочь: Селиванова Анна Валериевна
Отец ребёнка: Селиванов Валерий Викторович
Рождение ребёнка
20.01.1979
Сын: Селиванов Алексей Валериевич
Отец ребёнка: Селиванов Валерий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно