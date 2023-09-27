Грибаниха Агафия Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Грибан Михаил
Рождение ребёнка
1748
Сын: Грибан Иван Михайлов
Отец ребёнка: Грибан Михаил
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Улиана Михайлова
Отец ребёнка: Грибан Михаил
Рождение ребёнка
1755
Сын: Грибан Иван Михайлов
Отец ребёнка: Грибан Михаил
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Грибан Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибан Михаил
Смерть
1759
Похороны
Неизвестно