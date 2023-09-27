Грибаниха Агафия Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибаниха Агафия Карпова

Грибаниха Агафия Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1759

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Грибан Василий Михайлов

Отец ребёнка: Грибан Михаил

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Грибан Иван Михайлов

Отец ребёнка: Грибан Михаил

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Улиана Михайлова

Отец ребёнка: Грибан Михаил

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Грибан Иван Михайлов

Отец ребёнка: Грибан Михаил

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Грибан Евтихий Михайлов

Отец ребёнка: Грибан Михаил

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибан Михаил

Смерть
1759
Похороны
Неизвестно
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
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