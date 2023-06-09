Креков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.04.1913 ст.
Дата смертиОколо ?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1913 ст.
Отец: Креков Иван Анастасьев
Мать: Надежда Павлова
Крещение
28.04.1913 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Павел Анастасьев Креков и крестьянская девица Анисия Спиридонова Липатова
Бракосочетание
30.01.1938
Наратлы-Кичу, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место регистрации: Ворошиловский рай. бюро ЗАГС ТАССР Нар. Кичинский с/с
Рождение ребёнка
26.12.1939
Дочь: Шутова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Крекова Екатерина Петровна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
?.09.1941
Призван Ворошиловским РВК Татарской АССР
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Смерть
Около ?.10.1941