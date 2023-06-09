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Креков Василий Иванович

Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

26.04.1913 ст.

Дата смерти

Около ?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1913 ст.

Отец: Креков Иван Анастасьев

Мать: Надежда Павлова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
28.04.1913 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Павел Анастасьев Креков и крестьянская девица Анисия Спиридонова Липатова
Бракосочетание
30.01.1938

Жена: Крекова Екатерина Петровна

Наратлы-Кичу, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место регистрации: Ворошиловский рай. бюро ЗАГС ТАССР Нар. Кичинский с/с
Рождение ребёнка
26.12.1939

Дочь: Шутова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Крекова Екатерина Петровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
?.09.1941
Призван Ворошиловским РВК Татарской АССР
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Смерть
Около ?.10.1941