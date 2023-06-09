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Васильев Михаил Игнатьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Васильев Игнатий Афанасьевич

Мать: Васильева Марфа Веденеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Васюков Панфил Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Васса Филатовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Васильев Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Васса Филатовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Васса Филатовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Васса Филатовна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область