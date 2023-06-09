Васильев Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1835
Сын: Васюков Панфил Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Васса Филатовна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Васильев Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Васса Филатовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Васса Филатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850