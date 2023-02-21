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Низкер (Локшина) Малка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1887

Дата смерти

01.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887

Отец: Низкер Симха

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: Рабинова Марьяша Зеликовна

Отец ребёнка: Рабинов Зелик

Рождение ребёнка
1911

Сын: Рабинов Симеон Зеликович

Отец ребёнка: Рабинов Зелик

Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Рабинова Бася Зеликовна

Отец ребёнка: Рабинов Зелик

Рождение ребёнка
1916

Сын: Рабинов Григорий Зеликович

Отец ребёнка: Рабинов Зелик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабинов Зелик

Смерть
01.07.1969