Низкер (Локшина) Малка
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1887
Дата смерти01.07.1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887
Отец: Низкер Симха
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: Рабинова Марьяша Зеликовна
Отец ребёнка: Рабинов Зелик
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Рабинов Зелик
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Рабинова Бася Зеликовна
Отец ребёнка: Рабинов Зелик
Рождение ребёнка
1916
Сын: Рабинов Григорий Зеликович
Отец ребёнка: Рабинов Зелик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рабинов Зелик
Смерть
01.07.1969