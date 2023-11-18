Алексеев леонид александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова лариса леонидовна
Мать ребёнка: Алексеева валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина светлана леонидовна
Мать ребёнка: Алексеева валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева алина леонидовна
Мать ребёнка: Алексеева валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев сергей леонидович
Мать ребёнка: Алексеева валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева валентина