Алексеев леонид александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев леонид александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Алексеев александр алексеевич

Мать: Алексеева федосия васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова лариса леонидовна

Мать ребёнка: Алексеева валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина светлана леонидовна

Мать ребёнка: Алексеева валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева алина леонидовна

Мать ребёнка: Алексеева валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев сергей леонидович

Мать ребёнка: Алексеева валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева валентина

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