Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

27.01.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1867 и ?.08.1894 ст.

Муж: Филипп Афанасьевич

Восприемник
07.09.1894 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.09.1894 Чермы София Ивановна Морозова Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Морозов Чермы мать жена Евдокия Ивановна Морозова Калихновщины Андрей Андреевич Чермы жен... Показать все
Восприемник
24.09.1895 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.09.1895 Чермы Параскева Ильинична Чермы отец отставной рядовой Илья Афанасьевич Чермы мать жена Ксения Дмитриевна Чермы крестьянин Василий Фомич Чермы жена Елена Григорье... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
27.01.1901 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.01.1901 Чермы жена Елена Григорьевна 50 Чермы муж крестьянин Филипп Афанасьевич https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-H6BP?i=477&cat=754352