Ивлей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Зинаида Ивлевна

Мать ребёнка: Арина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Ивлевна

Мать ребёнка: Арина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Ивлевич

Мать ребёнка: Арина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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