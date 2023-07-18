Ахмылина Марва Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Ахмылин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно