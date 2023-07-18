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Ахмылина Марва Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ахмылин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Ахмылин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Ахмылин Василий Кириллович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмылин Василий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно