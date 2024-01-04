Семериков Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Семериков Николай Павлович
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Семериков Александр Павлович
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Семериков Василий Павлович
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916