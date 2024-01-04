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Семериков Павел Иванович

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Семериков Иван Петрович

Мать: Семерикова Татьяна Марковна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Семериков Николай Павлович

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Семериков Александр Павлович

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Семериков Василий Павлович

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Александра Николаевна

Смерть
После 1916
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