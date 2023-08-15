Никишин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1995

Дочь: Рыбакова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.2001

Сын: Никишин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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