(Айнетдинова) Фатеха
Место рожденияс.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сатдаров Айнетдин Албут
Мать: Сатдарова Мафтюха
с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Жиганшин Умяр
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша
Рождение ребёнка
1925
Сын: Жиганшин Кадер
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша
Рождение ребёнка
21.07.1926
Сын: Сейфетдинов Кадыр Жиганшинович
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша
Уразовка
Рождение ребёнка
1929
Сын: Жиганшин Таер
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша
Рождение ребёнка
1932
Сын: Жиганшин Халит
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша
Рождение ребёнка
28.08.1940
Сын: Жиганьшин Шамиль
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиганшин Амир
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннятова Разия
Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сейфетдинов Жиганша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сейфетдинов Жиганша
Смерть
Неизвестно