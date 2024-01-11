(Айнетдинова) Фатеха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Айнетдинова) Фатеха

Место рождения

с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сатдаров Айнетдин Албут

Мать: Сатдарова Мафтюха

с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Жиганшин Умяр

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Жиганшин Кадер

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1926

Сын: Сейфетдинов Кадыр Жиганшинович

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша

Уразовка
Рождение ребёнка
1929

Сын: Жиганшин Таер

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Жиганшин Халит

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1940

Сын: Жиганьшин Шамиль

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиганшин Амир

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннятова Разия

Отец ребёнка: Сейфетдинов Жиганша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сейфетдинов Жиганша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сейфетдинов Жиганша

Смерть
Неизвестно
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