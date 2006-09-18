Муратова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратова Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.2006

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2006

Отец: Муратов Константин Владимирович

Мать: не указана