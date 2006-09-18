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Муратова Анна Константиновна
Муратова Анна Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.2006
Пол
Женский
Отец
Муратов Константин Владимирович
1984 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2006
Отец:
Муратов Константин Владимирович
Мать: не указана
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