Константинов Александр Некифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1955
Сын: Константинов Николай Александрович
Мать ребёнка: Беленко Любовь Павловна
Рождение ребёнка
21.09.1961
Сын: Константинов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Беленко Любовь Павловна
Смерть
Неизвестно