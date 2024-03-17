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Константинов Александр Некифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1955

Сын: Константинов Николай Александрович

Мать ребёнка: Беленко Любовь Павловна

Рождение ребёнка
21.09.1961

Сын: Константинов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Беленко Любовь Павловна

Смерть
Неизвестно

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