Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванович

Смерть
Неизвестно