Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванович
Смерть
Неизвестно