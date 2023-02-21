Юхнович (Грицкевич) Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхнович (Грицкевич) Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1896

Дочь: Прилуцкая Фелиция Ивановна

Отец ребёнка: Юхнович Иван

Замосты, Каменицо-Литовская волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1899

Дочь: Юхнович Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юхнович Иван

Замосты, Каменицо-Литовская волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1904

Дочь: Ляссота Констанция Ивановна

Отец ребёнка: Юхнович Иван

Замосты, Каменицо-Литовская волость, Брестский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юхнович Иван

Смерть
Неизвестно