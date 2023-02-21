Юхнович (Грицкевич) Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1896
Дочь: Прилуцкая Фелиция Ивановна
Отец ребёнка: Юхнович Иван
Рождение ребёнка
05.07.1899
Дочь: Юхнович Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юхнович Иван
Рождение ребёнка
23.02.1904
Дочь: Ляссота Констанция Ивановна
Отец ребёнка: Юхнович Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юхнович Иван
Смерть
Неизвестно