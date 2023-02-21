Кузнецова Анастасия Сергеевна
Место рожденияРоссия, Ивановская область, Родниковский район, д. Тайманиха
Дата рождения30.10.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Ивановская область, Родниковский район, д. Тайманиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия, Ивановская область, г.Иваново