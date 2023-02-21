Кузнецова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Анастасия Сергеевна

Кузнецова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Россия, Ивановская область, Родниковский район, д. Тайманиха

Дата рождения

30.10.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ивановская область, Родниковский район, д. Тайманиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
Россия, Ивановская область, г.Иваново