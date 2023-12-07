Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Алексей Иванович
Мать: Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
21.03.1784
Сын: Ларион Владимирович
Мать ребёнка: Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
14.05.1786
Сын: Сидор Владимирович
Мать ребёнка: Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
16.05.1789
Сын: Федот Владимирович
Мать ребёнка: Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Владимирович
Мать ребёнка: Елена Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Смерть
1818