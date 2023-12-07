Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Алексей Иванович

Мать: Федосья Федоровна

Рождение ребёнка
21.03.1784

Сын: Ларион Владимирович

Мать ребёнка: Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
14.05.1786

Сын: Сидор Владимирович

Мать ребёнка: Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
16.05.1789

Сын: Федот Владимирович

Мать ребёнка: Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Владимирович

Мать ребёнка: Елена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Смерть
1818
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