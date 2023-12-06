(Карин) Иулиания Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Карин Михаил Андреев
Мать: Оксения Емилиянова
Бракосочетание
23.01.1908 ст.
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1909 ст.
Дочь: Феврония Лукиянов
Отец ребёнка: Родионов Лукиан Васильев
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 499. Ново-Маклаушский с/с. О рождении за 1898-1910 гг. [Метрическая книга Казанско-Богор... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Родионов Лукиан Васильев
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 499. Ново-Маклаушский с/с. О рождении за 1898-1910 гг. [Метрическая книга Казанско-Богор... Показать все
Смерть
Неизвестно