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(Карин) Иулиания Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Карин Михаил Андреев

Мать: Оксения Емилиянова

Бракосочетание
23.01.1908 ст.

Муж: Родионов Лукиан Васильев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1909 ст.

Дочь: Феврония Лукиянов

Отец ребёнка: Родионов Лукиан Васильев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 499. Ново-Маклаушский с/с. О рождении за 1898-1910 гг. [Метрическая книга Казанско-Богор... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.

Сын: Родионов Трофим Лукиянов

Отец ребёнка: Родионов Лукиан Васильев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 499. Ново-Маклаушский с/с. О рождении за 1898-1910 гг. [Метрическая книга Казанско-Богор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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