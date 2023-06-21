Поморский Ян Войцехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоморский Ян Войцехович

Поморский Ян Войцехович

Место рождения

Радомская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

05.03.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Поморский Войцех

Мать: не указана

Радомская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кропивка Антонина Яновна

Мать ребёнка: Поморская Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
23.03.1915

Дочь: Жукова Лариса Яновна

Мать ребёнка: Поморская Татьяна Михайловна

темрюк, Краснодарский край Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморская Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморская Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поморская Татьяна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.03.1965