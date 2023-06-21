Поморский Ян Войцехович
Место рожденияРадомская губерния
Дата рождения1883
Дата смерти05.03.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Поморский Войцех
Мать: не указана
Радомская губерния
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кропивка Антонина Яновна
Мать ребёнка: Поморская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: Жукова Лариса Яновна
Мать ребёнка: Поморская Татьяна Михайловна
темрюк, Краснодарский край Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.03.1965