Лотова (Лотов) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотова (Лотов) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лотов(артов) Иван Иванович

Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич

Смоленская обл., г. Сычевка
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лотовартов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич

Тверская, Российская империя, с. Хлепень
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лотов Борис Иванович

Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич

Смоленская обл., Сычевский р-н, с. Хлепень
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Самойлова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Филимонова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич

Смерть
1928
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