Лотова (Лотов) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лотов(артов) Иван Иванович
Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич
Смоленская обл., г. Сычевка
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лотовартов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич
Тверская, Российская империя, с. Хлепень
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лотов Борис Иванович
Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич
Смоленская обл., Сычевский р-н, с. Хлепень
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Самойлова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Филимонова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лотов Иван Николаевич
Смерть
1928