Ощепкова -- Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1830
Сын: Ощепков Александр Герасимович
Отец ребёнка: Ощепков Герасим
Панкрушиха, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ощепков Герасим
Смерть
Неизвестно