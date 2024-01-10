Ощепкова -- Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова -- Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1830

Сын: Ощепков Александр Герасимович

Отец ребёнка: Ощепков Герасим

Панкрушиха, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ощепков Герасим

Смерть
Неизвестно
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