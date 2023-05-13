Дрожжина (Капижанова) Анфиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжина (Капижанова) Анфиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1938

Муж: Дрожжин Родион Васильевич

Новое, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Дрожжина Евгения Родионовна

Отец ребёнка: Дрожжин Родион Васильевич

Смерть
Неизвестно