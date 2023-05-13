Дрожжина (Капижанова) Анфиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1938
Новое, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Дрожжина Евгения Родионовна
Отец ребёнка: Дрожжин Родион Васильевич
Смерть
Неизвестно