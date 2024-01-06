Голикова Татьяна Петровна
Место рожденияОсташков город, Тверская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Осташков город, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
23.07.1887
Дочь: Жукова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Голиков Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия