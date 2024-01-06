Голикова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова Татьяна Петровна

Место рождения

Осташков город, Тверская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осташков город, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
23.07.1887

Дочь: Жукова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Голиков Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Осташков город, Тверская область, Россия
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