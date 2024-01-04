Лебедева (Кузнецова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Кузнецова) Марина

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.10.1986

Сын: Лебедев Святослав Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1990

Сын: Лебедев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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