Лебедева (Кузнецова) Марина
Место рождения
Дата рождения27.04.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1986
Сын: Лебедев Святослав Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
27.04.1990
Сын: Лебедев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно