Решетуха Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетуха Иван Яковлевич

Решетуха Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Решетуха Яков Федотович

Мать: Решетуха Ефросиния Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1962

Сын: Решетуха Николай Иванович

Мать ребёнка: Решетуха Галина Францовна

Рождение ребёнка
24.12.1966

Дочь: Ковалева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Решетуха Галина Францовна

Рождение ребёнка
28.03.1969

Дочь: Решетуха Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Решетуха Галина Францовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетуха Галина Францовна

Смерть
Неизвестно