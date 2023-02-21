Решетуха Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1962
Сын: Решетуха Николай Иванович
Мать ребёнка: Решетуха Галина Францовна
Рождение ребёнка
24.12.1966
Дочь: Ковалева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Решетуха Галина Францовна
Рождение ребёнка
28.03.1969
Дочь: Решетуха Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Решетуха Галина Францовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно