Цоглин Лев (Авраам) Матвеевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1897
Отец: Цоглин Матвей Яковлевич
Мать: Цоглина Хася -
запись №32 в метрической книге о родившихся евреях по Сретенскому еврейскому обществу за 1897 г. раввин Гирш Граус свидетельство №28 от 30 апреля 1917 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цоглина Рахиль Семеновна
Образование
С 31.08.1910 по 29.04.1917
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
окончил полный восьми-классный курс Благовещенской гимназии (в 1910 г. поступил во 2-й класс), которая предположительно располагалась на углу улиц Большой и Графской (ныне Ленина и Калинина) аттестат... Показать все
Образование
С 30.09.1917 по 1918
Томск, город Томск, Томская область
студент юридического факультета Томского Университета
Образование
С 1918 по 1921
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
студент юридического факультета Иркутского Университета
Работа или профессия
1921
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
член следственной комиссии в Приамурском отделе юстиции
Работа или профессия
С 1922 по 1923
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
юрисконсульт в коммунальном отделе города Николаевска
Работа или профессия
С 1924 по 1925
юрисконсульт в издательстве профсоюза бумажников "Земля и фабрика"
Работа или профессия
С 01.02.1924
член профсоюза работников печати
Работа или профессия
С 1925 по 1926
заведующий делопроизводством в лесной конторе Госторга РСФСР
Работа или профессия
С 1926 по 1927
уполномоченный театрально-распределительного бюро
Работа или профессия
1928
юрисконсульт в Мосфинотделе
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Цоглина Хая Матвеевна
Мать ребёнка: Цоглина Рахиль Семеновна
Работа или профессия
С 1929 по 1937
юрисконсульт в издательстве ЦК ВЛСКСМ "Молодая гвардия"
Работа или профессия
С 1932 по 1941
юрисконсульт в государственном издательстве "Сельхозгиз"
Место жительства
Около 1941
Филипповский переулок, д.16, кв.2
Работа или профессия
С 01.02.1941 по 06.05.1944
заведующий юридическим бюро в "Госполитиздате"
Эвакуация
Около ?.04.1942
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Советская улица, д.17
Работа или профессия
С 15.05.1944
перешел на работу в Книготорговое объединение государственных издательств (КОГИЗ)
Смерть
Неизвестно